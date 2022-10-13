“Antik Çağdan Cumhuriyete Bir Kentin Tarihi” kitabını Rektör Özölçer’e takdim ettiler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yayımlanan ‘Antik Çağdan Cumhuriyete Bir Kentin Tarihi’ kitabının editörleri, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret etti.

Öğleden sonra gerçekleşen ziyarette, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş ile birlikte kitabın editörleri Prof. Dr. Ahmet Efiloğlu, Doç. Dr. Yücel Namal, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Emre Satıcı ve Araştırma Görevlisi Dr. Çağlar Tan, Zonguldak’ın arkeolojik, sosyo-ekonomik, siyasi, idari ve kültürel mirasını ele alan ‘Antik Çağdan Cumhuriyete Bir Kentin Tarihi’ kitabını Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e takdim etti.

Rektör Özölçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ‘kitabın hazırlanmasında verdikleri emek ve özveri için öğretim üyelerine teşekkür etti ve bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diledi.