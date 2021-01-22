Annesine ulaşmak isterken köyün yollarını açtı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yoğun kar yüzünden annesine ulaşamayan oto kurtarıcısı, köyün yollarını açtı.

Çaycuma’da özel oto kurtarıcılık işi yapan Enes Karagöz, yoğun kar yüzünden elektriklerin kesilmesiyle annesine ulaşamadı. Bunun üzerine kepçesi ile Yukarı Göynük köyüne yolları temizleyerek Karagöz, annesine ulaşmanın sevincini yaşadı. Köyde herkesin mağdur olduğunu gören Enes Karagöz ve ortağı Alpay Tutkun köyün tüm mahallelerini ve çevre köyün karla kapanan yollarını açtılar.

Zorlu süreçte annesine ulaşmanın sevincini anlatan Enes Karagöz, " Yoğun kar yağışı her yeri etkisi altına aldı. Elektrikler de kesilince anneme ve yakınlarıma ulaşamadım. Çareyi kepçe ile gelmekte buldum. Bu esnada baktım ki bütün köy mağdur. Tüm mahalle ve sokakların olası bir hastalık, acil durum gercekleşmesine karşın yollarını ortağımla beraber çalışarak temizledik. Her daim tüm ekipman ve araçlarımız ile devletimizin yanındayız. " dedi.

Bu öz verili çalışmalarıyla köyün hayır duasını alan iki ortağa, Yukarı Göynük, Çomranlı ilr Peyenli köyü muhtarları ve köy halkı teşekkürlerini sundu.