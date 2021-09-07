Anıt ağaçlar bakıma alındı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde kentin simgesi olan tarihi çınar ağaçlarında bakım çalışması başlattı. Anıtlar Üst Kurulu’nun izni doğrultusunda pazar yerindeki 563 yıllık 2 Anıt Ağaç rehabilitasyona tabi tutuluyor.

Kdz. Ereğli’nin tarihi çınar ağaçlarından 2’si Belediye tarafından ilgili kurumların gözetiminde bakıma alındı.

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, Pazar yerindeki 563 yıllık 2 Anıt ağaçta kuruma tespit ettiklerini belirterek, Park ve Bahçeler Birimi ekiplerinin ilgili kurumlardan alınan izinler doğrultusunda bakım çalışması yaptığını söyledi.

Okumuş, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Ereğli’mizin simgesi olan Anıt ağaçlarımızda özellikle Pazar Taksi durağının oradaki 2 ağacımızda kurumalar başladı. Başlangıç aşamasında Zonguldak İl Çevre Müdürlüğü’ne izin için başvurduk. Anıtlar Üst Kurulu tarafından, ağaçlara rehabilitasyon yapılması için karar verildi. Uzmanlardan hizmet alarak Orman İşletme Müdürlüğü’nün denetiminde bu Anıt çınarlarımızın bakımını yapıyoruz. Bakım yapan arkadaşlarımızın deyimi ile ağaçlarımızı kurtaracağız. Dileriz ki bundan sonra da uzun yıllar ağaçlarımızın gölgesinde oturup çay içebileceğiz. Tekrar eski günlerine kavuşacaklar.”