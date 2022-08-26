Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde anayolun kenarı çöplüğe döndü.

Beldenin OSB yolu üzeri Ellezli kavşağına yakın alanda, çoğunun atık ilaçlardan olduğu görülen çöpler, olumsuz görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar anayolun kenarına dökülen hafriyatları ve atık ilaçları görünce neye uğradığını şaşırdı. Çevrenin kirletilmesine tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapmasını istedi.