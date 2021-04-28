Ana sınıfı minikleri toprağa dokundu

Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulunda eğitim gören ana sınıfı öğrencileri toprakla buluştu.

Devrek’in Çaydeğirmeni Beldesi TOKİ İlkokulu ana sınıfında eğitim gören minikler öğretmenleri Tuğçe Sözeri Dinar rehberliğinde toprakla buluştular.

Ana sınıfı öğretmeni Tuğçe Sözeri Dinar’ın farklı illerden öğretmenlerle yürüttüğü “ Çocuk değişir dünya değişir toprak eTwinning” adlı hayata geçirilen projeyle minik öğrenciler toprağı yakından tanırken, aynı zamanda da toprak çeşitlerini de öğrenme fırsatını yakaladılar.

Gerçekleştirilen etkinlikte toprağın hayatımızdaki öneminin vurgulandığı proje ile öğrencilerin dokunarak, hissederek toprağı anlaması, toprakta yaşayan canlıları tanıması, toprak için doğru ve yanlış uygulamaların neler olduğu hakkında farkındalık kazanması amaçlanırken, toprak hakkında özenle seçilmiş hikaye kitapları ve özveriyle hazırlanmış etkinliklere çocukların heves ve mutlulukları eşlik etti.

Hayata geçirilen proje sayesinde doğaya ve toprağa saygılı dünyayı değiştirecek çocuklar yetişmesi hedefleniyor.