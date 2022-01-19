Ambalaj atıkları için pilot uygulaması başladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Kent Konseyi ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması pilot uygulamasını Ören Yapı Sitesi’nde başlattı.

Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız bu yüzyılda ortaya çıkan küresel ısınma, çevreyi tehdit eden sanayileşme ve çevre kirliliği birtakım önlemler almamızı gerektirmektedir. Hem kurumsal düzeyde hem de bireysel olarak alacağımız önlemlerle gelecek kuşaklara çok daha temiz bir dünya bırakmamız mümkün. Bu önlemlerden biri de sıfır atık uygulaması ile evimizden çıkardığımız çöpü büyük oranda azaltmak. Çaycuma Belediyesi, “Ambalaj atıkları çöp değildir, geri kazanılabilir ve ülke ekonomisine değer katar” bilinciyle yaklaşık 6 yıldır ambalaj atıklarını çöplerden ayrı toplayıp, kurduğu ambalaj atıklarını ayırma tesisinde ayrıştırıp ekonomiye kazandırıyor. Ören Yapı Sitesinde başlattığımız pilot uygulama ile vatandaşlarımızın ambalaj atıklarını (kağıt, atıklar-cam, atıklar-metal, atıklar-plastik, atıklar) artık kaynağında ayrıştırıp, kağıt atıklar için mavi, metal atıklar için gri, plastik atıklar için sarı ve cam atıklar için yeşil renkte ambalaj atık kutularına ayrı ayrı bırakmaları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için eğitim vereceğiz, düzenli takip ve kontrol yapacağız. Vatandaş olarak bu bilince ve farkındalığa sahip olduğumuzda atık oluşumunu önemli derecede azaltabiliriz. Çöp döküm alanlarında yığınları azaltmayı sağlayarak buradan oluşan ve küresel ısınmanın nedenleri arasında bulunan metan gazının atmosfere yayılımını önleyebiliriz. Ambalaj atıklarını kaynağında ayırarak ayırma tesislerinde daha az zaman ve işgücü ile ayırma işlemi yapılmasını sağlayabiliriz. Ambalaj atıklarının geri dönüşümüne destek olarak ülke ekonomisine ve geleceğimize değer katabiliriz. Doğal kaynaklarımızın olması gerekenden hızlı bir şekilde tüketilmesine ve gelecek yıllara yönelik ciddi çevre ve kaynak sorunlarının ortaya çıkmasına engel olabiliriz. Ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Gelecek nesillere daha temiz ve kaynakların israf edilmediği bir gelecek bırakmak için ambalaj atıklarımızı evimizde, işyerimizde yani kaynağında ayıralım, bu atıklar için ayrılan kutulara bırakalım” dedi.

Pilot uygulama çerçevesinde öncelikle site yöneticisi, blok temsilcileri ile apartman görevlilerine uygulama hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.