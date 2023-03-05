Amatör maçta centilmenlik örneği

Süper Amatör Lige yükselecek 3 takımın belli olacağı Birinci Amatör Küme Play-Off’ta, B grubunda mücadele eden Gökçebeyspor, yarı final ilk maçında Karaelmasspor’u 7-3 mağlup etti.

Gökçebey sahasındaki karşılaşma öncesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde 45 binden fazla vatandaşın ölümüne sebep oyan depremde hayatını kaybeden vatandaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Gökçebeyspor maça "Başımız sağ olsun Türkiyem" yazılı pankart ile çıktı.

Duygu yoğunluğuyla başlayan karşılaşma, Gökçebeyspor’un 7-3 üstünlüğüyle sona erdi. Gökçebey ekibine galibiyeti getiren golleri Ali, Serhan, Okay, İbrahim (2), Abdoul Aziz kaydetti.

Gol attıkları kaleci baygınlık geçirince kendi kalelerine gol attırdılar

Öte yandan Gökçebeyspor, karşılaşmada fair-play örneği sergiledi. Karşılaşmanın 40. dakikasında Gökçebeyspor’un atağı ile başlayan kontrada Karaelmasspor’un kalecisi baygınlık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada Gökçebeysporlu İbrahim atağı gole çevirdi. Karaelmassporlu kalecinin yere yığılmasının ardından dili boğazına kaçarken, ilk müdahaleyi Gökçebeyspor’un sağlık ekibi gerçekleştirdi. Attığı gole sevinemeyen Gökçebeyspor centilmenlik örneği göstererek kendi kalesine gol attı.

Karşılaşma bitişinde soyunma odasına giren Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, "Sizlerle bir kez daha gurur duydum. Futbol sadece gol atmak değildir. Bunun en güzel örneğini sahada sizler gösterdiniz. Bugün mağlup da olsak galip de gelsek futbolu centilmenlik içinde oynadığınız için sizleri alnınızdan öpüyorum" dedi.