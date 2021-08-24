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Alkollü sürücü takla attı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK 24.08.2021, 14:14
Alkollü sürücü takla attı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülüç istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Arda B. idaresindeki 34 DKL 520 plakalı otomobil, Gülüç köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından ana yolda takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralı sürücün ün yardımına koşarken, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Sürücü Arda B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yapılan kontrollerde 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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