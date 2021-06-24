banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı

Alkollü şahıs ekiplere zor anlar yaşattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir genç ekiplere zor anlar yaşattı.

ZONGULDAK 24.06.2021, 10:20
Alkollü şahıs ekiplere zor anlar yaşattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir genç ekiplere zor anlar yaşattı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzeri eski Kaymakamlık binası önünde yaşandı. Yerde hareketsiz yatan M.T. (18) için çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.T’yi tedavi amaçlı ambulansa alarak hastaneye götürmek istedi. İddiaya göre ambulansın Kepez Mahallesine geldiği sırada, alkollü olduğu öğrenilen şahıs bir anda ambulans içerisinde cihazlara saldırmaya başladı. Sağlık ekipleri polis ekiplerinden destek istedi. Ekipler ihbarın yapıldığı noktaya gelerek inceleme yaptı. Sinir krizi geçiren M.T. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
banner493