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Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ta merkeze bağlı Olukyanı köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

ZONGULDAK 09.05.2021, 19:57
Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ta merkeze bağlı Olukyanı köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Olukyanı köyünde meydana geldi. E.K.’ye ait evde henüz nedeni bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa süre içinde çıkan yangın bütün evi kapladı. Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerme polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis yangının neden çıktığı konusunda soruşturma başlattı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
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