Aldoğan, kış okullarının ilk gününde öğrencilerle buluştu

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ara tatilde açılan “Kış Okulları” projesinin ilk gününde Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilde öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için tüm okullarda kurslar başlattı. Öğrenciler bu kurslara iki hafta boyunca devam edecek. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezinde ise ilkokuldan lise düzeyine kadar tüm öğrenciler için açılan kurslarda origami, akıl oyunları, yapay zeka, robotik, mekatronik, görüntü işleme gibi atölyeler yapılacak.

Öğrencilerin çalışmalarını yerinde izleyen Züleyha Aldoğan memnuniyetini dile getirerek “Türkiye Yüzyılı böyle inşa ediliyor. Çocuklarımız yaz kış demeden destekleniyor. Bu çocuklar düşünen, keşfeden, inşa eden bireyler olarak geleceğimize yön verecekler. Hepimiz sahadayız. Yarınlarımız için çalışan tüm eğitim neferlerimize teşekkür ediyorum” dedi.