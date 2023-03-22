Aldoğan deprem bölgesinden gelen velileri ve öğrencileri dinledi

Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, deprem bölgesinden ilimize gelerek, yurt ve pansiyonlara, kamu misafirhanelerine, evlere yerleştirilen öğrenci velileri ve ailelerle görüşerek, öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerindeki ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası, afet bölgesinden Zonguldak’a gelerek Valilik koordinasyonunda yurt ve pansiyonlara, kamu misafirhanelerine, evlere yerleştirilen öğrenci velileri ve ailelerle görüşerek, öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerindeki ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmeye devam ediyor.

Çaycuma’da misafir edilen ailelerin okul öncesi çağındaki öğrencileri için oluşturulan ana sınıfını ve aileleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, aileler için açılan halk eğitimi kursları ve ailelerin misafir olarak kaldıkları yerde okul çağındaki öğrenciler için yapılan çalışmaları değerlendirdi, ailelerle görüştü.

Deprem bölgesindeki illerden Zonguldak’taki okullara nakil gelen öğrenciler ve Çaycuma’da misafir edilen aileler için açılan halk eğitimi kurslarını paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Deprem bölgesinden gelerek ilimize yerleştirilen ailelerimizin okul çağındaki çocuklarının okullarımıza nakilleri devam ediyor. Şu ana kadar 1258 öğrencimizi okullarımıza yerleştirdik. Ailelerimizi ve öğrencilerimizi ziyaret ederek onlarla yakinen görüşme fırsatı buluyoruz. Çocuklarının eğitimine yönelik ve diğer ihtiyaçlarına yönelik talebelerini değerlendirerek çözüm oluşturuyoruz. Deprem bölgesinden gelen ailelerimizin okul öncesi çağındaki çocukları için Çaycuma ilçemizde oluşturduğumuz ana sınıfını ziyaret ettik. Çocuklarımız için oluşturduğumuz eğitim ortamında öğrencilerimizin yüzündeki tebessümü görmek hem bizleri hem de ailelerimizi memnun ediyor. Eğitimden uzak kalmamaları için her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Misafir ettiğimiz ailelerimiz içinde toplu yaşam ortamlarında halk eğitimi merkezlerimiz aracılığı ile kurslar açmaya devam ediyoruz. Çaycuma ilçemizde deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın konakladığı yerde, hafta içi ve hafta sonu toplamda beş farklı alanda halk eğitimi kursu açtık. Hem ailelerimiz hem de öğrencilerimiz ilgiyle takip ediyorlar. Buralarda açılan kurslarla yetişkinlerimiz her yaşta öğrenmenin keyfini çocukları ile beraber yaşıyorlar. Depremin getirdiği olumsuz duyguların etkilerinin azaltılmasına, açılan halk eğitimi kurslarımız ve düzenlediğimiz eğitim faaliyetleri katkı sunuyor" dedi.

Geldikleri ilde sağlık alanında(sağlık meslek lisesi) eğitim veren bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenim gören iki öğrenci ve ailesi ile de görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğrencilerin Zonguldak merkez de aynı tür eğitim veren Uzunmehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli çalışmaları başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan; “Velilerimizi ve öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ailelerimizin, çocuklarımızın huzuru, bizim de huzurumuz. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olacağız. Çocuklarımızın tebessümü Ülkemizin umudu. Çocuklarımız bize emanet” dedi.