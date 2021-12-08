Aldoğan; "Alanında başarılı olmuş kişileri öğrencilerle buluşturmak istiyoruz"

Zonguldak’ta Gazi Ortaokulu’nda düzenlenen "Okulumda Hayat Var" Projesi etkinliklerine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Bizler artık okullarımızda Kariyer günleri düzenleyeceğiz. Alanında topluma maal olmuş kanaat önderleri ve mesleğinde başarılı olmuş kişileri öğrencilerle buluşturmak istiyoruz"dedi.

Zonguldak’ta Gazi Ortaokulu’nda "Okulumda Hayat Var" Projesi kapsamında İngilizce dersi etkinlikleri yapıldı. Proje kapsamında öğrenciler günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları derste öğrendikleri İngilizce ile ifade ettiler. İngilizce olarak hayatla ilgili olan konularda, gıda ürünlerinin tanıtımını, yaşanan diyaloglar ve pandemi gibi birçok konuda İngilizce olarak anlatım yaptılar. Salgınla ilgili yapılması gerekenler uyulması gereken kurallar hakkında öğrenciler İngilizce olarak duyarlılık çağrısında bulundular.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan öğrencilerle birlikte sınıf içerisinde düzenlenen etkinliklere katıldı, öğrencilere tavsiyelerde bulundu öğütler verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan yaptığı açıklamada, "Yapılan etkinlikler sorumluluklarımızı artırıyor hem de çok mutlu ediyor. İl Milli Eğitim müdürlüğümüzün ar-ge araştırma gelişimi ekibimiz var arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz dedik ki okullarımıza enerji, renk, hayat katalım, neler yapabiliriz diye okul müdürlerimiz öğretmenlerimizin de desteğini alarak. gördüğünüz gibi çok güzel bir aileyiz okul aile birliğimiz burada öğretmenleriniz burada yöneticileriniz burada. Zaten bu zincirin halkaları çok önemli bizim için. Bizler artık okullarımızda Kariyer günleri düzenleyeceğiz. Amacımız alanında topluma maal olmuş kanaat önderleri ve mesleğinde başarılı olmuş kişileri öğrencilerle buluşturmak istiyoruz. Öğrenciletimizin milli ve manevi duyguları bağlı, büyüklerimize saygılı olarak, Mutlu sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.