Alaplılı öğrenciler ”Benim Hikayem” için kolları sıvadı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nce yürütülen ‘Benim Hikayem’ projesi kapsamında Zonguldak Alaplı ilçesindeki ortaokul 6. sınıf öğrencilerine klipte oynadı.

Proje kapsamında çocuklarına “kamera, kurgu ve senaryo yazımı ve Montaj” eğitimi verildi. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel öğrencilere hem mesleklerini tanıttı, hem de kamera kullanımı, kurgu, senaryo yazımı ve montaj gibi konuları anlattı. Alaplı ilçesinde bulunan Şehit Recep Turan Ortaokulu öğrencileri ayrıca Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından yürütülen “Benim Hikayem” projesi için hazırlanan klipte rol aldı.

Öğrenciler, ‘Benim Hikayem’ projesi sayesinde verilen eğitimlerden yararlandı. Sektörün inceliklerini öğrendi ve birçok şeyin farkına vardı. Şehit Recep Turan Ortaokulu öğrencileri tarafından klip için bir şarkı seslendirdi. Arkadaşları ise bu klipte rol alarak eşlik etti. Okul Müdürü Atalay Karakırık, ekiplere teşekkür ederek, ”Şehit Recep Turan Ortaokulu öğrencileri ellerine geçen bu fırsatı değerlendirerek deneyim kazandı” dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polater de Müdür Karakırık’tan teşekkür plaketi alarak öğrencilerin çekimler sırasında çok başarılı olduğunu söyledi.