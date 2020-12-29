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Alaplı’da yılbaşı denetimleri
Alaplı Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle büfelerde denetim yaptı.
ZONGULDAK 29.12.2020, 13:24
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Alaplı Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle büfelerde denetim yaptı.Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi büfeler ve alkollü içki satışı yapılan işletmelerdeki kaçak ve sahte alkole yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İlçe genelinde denetim yapan Polis ekipleri ve gıda uzmanları ile birlikte yapılan içkilerin bandrolleri ve işyerlerinde etil alkol satılıp satılmadığını kontrol etti. İş yerlerinin muhasebe evrakları da tek tek denetlendi.
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