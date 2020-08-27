Alaplı’da yeni şehir Mezarlığı
ALAPLI BELEDİYESİ, 10 DÖNÜM OLAN 690 EVLER MEZARLIĞI YANINDA 40 DÖNÜM YENİ MEZARLIK YERİ KAZANDIRDI.
Alaplı Belediyesi, 10 dönüm olan 690 Evler mezarlığı yanında 40 dönüm yeni mezarlık yeri kazandırdı.
Yaptığı çalışmalarda uzun vadeli işlere imza atarak sorunlara temelden çözüm bulmayı hedefleyen Alaplı Belediyesi, yaklaşık 40 dönüm yeni mezarlık yeri kazandırdı. 10 dönüm olan 690 Evler mezarlığı yanında 40 dönüm yeni mezarlık yerinde imar ve parsel çalışmaları başlayacak.
Mezarlık alanında daire müdürleri ile birlikte incelemelerde bulunan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 10 dönüm olan 690 Evler mezarlığını yaklaşık 40 dönüme çıkarttıklarını söyledi.
Önümüzdeki günlerde yeni mezarlık alanında çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Tekin, “İlçemizde Merkez, Tepeköy ve 690 evler mezarlıkları var. 10 dönüm olan 690 Evler mezarlığı yanındaki yaklaşık 40 dönümlük alanı mezarlık yeri olarak Belediyemize kazandırdık. Burada imar ve parsel çalışmaları ile birlikte temizleme çalışması başlayacağız.Büyük bir mezarlık yerimiz oldu" dedi.
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