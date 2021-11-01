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Alaplı’da yağışlı hava kazaya neden oldu: 4 yaralı
Alaplı’da yağışlı hava yüzünden bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
ZONGULDAK 01.11.2021, 17:07
Alaplı’da yağışlı hava yüzünden bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Zonguldak’ın Alaplı Büyük Tekke Köyü Yol üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Tekke Köyünden Alaplı istikametine doğru S.K (40) yönetimindeki kullandığı Fiat marka 67 TG 685 plakalı aracıyla seyir halindeyken yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak alana çarptı. Kazada sürücü S.K ile araç içerisinde bulunan D.K. (32), S.K. (13) ve A.K. (5) yaralandılar. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.