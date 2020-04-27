Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
100834
ALTIN
382.848
DOLAR
6.9918
STERLİN
8.6960
EURO
7.5692

Alaplı’da vak’a sayısı arttı

ALAPLI KAYMAKAMI VEDAT YILMAZ, YENİ VAK'ALARLA BİRLİKTE ALAPLI İLÇESİNDE TOPLAM KORONA VİRÜS VAK'A SAYISININ 65'E YÜKSELDİĞİNİ KAYDEDEREK, "BU VAK'ALARDAN 41 KİŞİNİN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI. TEST SONUCU POZİTİF OLANLARDAN 7 KİŞİ İSE İYİLEŞEREK SAĞLIĞINA KAVUŞTU" İFADELERİNİ KULLANDI.

Alaplı’da vak’a sayısı arttı

ALAPLI KAYMAKAMI VEDAT YILMAZ, YENİ VAK'ALARLA BİRLİKTE ALAPLI İLÇESİNDE TOPLAM KORONA VİRÜS VAK'A SAYISININ 65'E YÜKSELDİĞİNİ KAYDEDEREK, "BU VAK'ALARDAN 41 KİŞİNİN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI. TEST SONUCU POZİTİF OLANLARDAN 7 KİŞİ İSE İYİLEŞEREK SAĞLIĞINA KAVUŞTU" İFADELERİNİ KULLANDI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:04
4 Okunma
Alaplı’da vak’a sayısı arttı

Zonguldak Alaplı ilçesinde korona virüs salgınına yakalananların sayısı artmaya devam ediyor. Son 48 saatte 53 olan korona virüs (Covid-19) vak’a sayısının 65’e yükseldiği, bunlardan 41 kişinin test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yeni vak’alarla birlikte Alaplı ilçesinde toplam korona virüs vak’a sayısının 65’e yükseldiğini kaydederek, "Bu vak’alardan 41 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif olanlardan 7 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yılmaz, son tedbirlere uygun olarak halk pazarının da önümüzdeki çarşamba günü tekrar açılmaya başlayacağını da ifade ederek, "Valiliğimizin pazarla ilgili bir hafta uzatma süresi doldu ve önümüzdeki haftadan itibaren halk pazarı sadece sebze,meyve,gıda ve temizlik ürünleri satılmak ve belirtilen hususlara göre düzen sağlanmak kaydıyla tekrar açılacak" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kent Konseyinden uygulama yapan ekiplere tatlı ikramı
Kent Konseyinden uygulama yapan ekiplere tatlı ikramı
İşadamlarından aşevine sefer tası desteği
İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim