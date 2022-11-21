Alaplı’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde uyuşturucu kullanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaplı Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda K.Y. isimli kişinin üstünde yaklaşık 2 gram esrar ele geçirildi. Ardından bir eve yapılan baskında 1 gram metamfetamin, 1 gram esrar, uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, 5 litrelik pet şişe, yine uyuşturucu kullanımında kullanılan payp olarak tabir edilen eşya ele geçirilirken, 5 şahıs uyuşturucu kullanırken yakalandı. K.Y. ile arama yapılan evde bulunan L.U, Y.K, B.D, M.T. isimli kişiler hakkında "uyuşturucu madde kullanmaktan", ev sahibi H.A. hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.