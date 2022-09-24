Alaplı’da tek katlı ev yandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tek katlı müstakil ev çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Tarık Çetin’e ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı olmazken, tek katlı ev tamamen yandı. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.