banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı

Alaplı’da pat pat kazası: 2 Yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK 24.07.2022, 13:56
Alaplı’da pat pat kazası: 2 Yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Küçükkaymaz köyünde meydana geldi. Patpat olarak adlandırılan tarım aracı ile tarlasından dönen İsmail Ö.(51) isimli sürücüsü seyir halinde iken pat pat aracın aksın kırılmasıyla hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu sürücü İsmail.Ö (51) ile patpat üzerinde bulunan Kızı Esra Ö.(21) yaralandılar. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Ereğli’de bulunan Özel bir Hastaneye kaldırdı.

Alaplı Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
29°
açık