Alaplı’da “Merkezim Her Yerde” çocukların eğlencesi oldu

Alaplı Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi, “Merkezim Her yerde” projesi kapsamında Alaplı İsafaklı köyünde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Eğitsel oyun ve yarışmaların düzenlediği etkinliklerde çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı. Alaplı Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekipleri, “Merkezi her yerde“ projesi ile çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Yürütülen proje kapsamında Gençlik Merkezi ekipleri, Alaplı ilçesine bağlı İsafaklı köyünde çocuklarla bir araya geldi. Alaplı İsafakılı köyünün Durabeyli Mahallesi’ndeki çocuklarla bir araya gelen Gençlik Merkezi gönüllüleri çocuklara güzel ve keyifli bir zaman yaşattılar. Gönüllü Gençler köy çocuklarıyla çeşitli oyunlar, yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme yarışları, balon oyunları oynayarak müzik eşliğinde görkemli bir şölene dönüştü.

Düzenlenen etkinliklerde çocuklar, dart, çuval yarışı, yumurta yarışı, yüz boyama, tiyatro gösterimi gibi kültür ve spor faaliyetleriyle tanışarak ve oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı. Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi veren Gençlik Merkezi yetkilileri, ”Proje kapsamında köy ziyaretlerinin tüm hızıyla devam ediyor. Burada İsafaklı köyündeki çocuklara projenin amacına anlatarak, proje kapsamında çocuklara sportif faaliyetler hakkında bilgi verdik” dedi.

Alaplı İsafakılı Köyü Muhtarı Recep Korkut bu etkinliklerden dolayı Alaplı İlçe Spor Müdürü Erhan Yavaş’a ve Alaplı Gençlik Merkezi personellerine teşekkür etti.