Alaplı’da kaybolan adam 3 gün sonra Yığılca’da bulundu

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde ikamet eden ve 3 gündür yakınları tarafından aranan Ahmet Yapar (59) Düzce’in Yığılca İlçesinde bulundu

3 gün önce köydeki evin garajına aracı park ettikten sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Yapar’ı Emniyet güçleri tarafından her yerde aranıyordu. Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde ikamet eden Ahmet Yapar (59) Salı akşam günü özel aracıyla Ortacı köyündeki evine gittikten sonra, Köydeki evinin garajına aracının anahtarlarını da kontakta bıraktıktan sonra ailesi tarafından haber alınamadı. Bunun üzerine En son Yapar’a ait telefon Ortacı köyünden sinyal vermesi üzerine Emniyet güçleri köyde çalışma başlattı. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Ahmet Yapar’dan, sabah saatlerinde Yığılca İlçesi’nde sokakta gezerken esnaflar tarafından bulundu. Turhan’ın 3 gündür neden ortada olmadığı bilinmezken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.