Alaplı’da ihtiyaç sahiplerine patates-soğan dağıtılacak

Zonguldak Alaplı İlçesinde ihtiyaç sahiplerine soğan ve patates dağıtımı başladı. Üreticiden alınan patates ve soğanlar Alaplı’da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla üreticiden alınan patates ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Alaplı’ya ulaştı. Korona virüs salgını nedeniyle otel ve lokantaların sebze talebinin azalmasından dolayı patates ve soğanların üreticinin elinde kalmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin elinde kalan tonlarca ürünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla satın alarak, yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başladı. Geçen hafta itibariyle başlayan sevkiyatlar kapsamında Alaplı’ya getirilen 11 ton soğan ve 14 ton patatesler Alaplı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edildi. Soğan ve patatesler daha sonra 735 aileye Muhtarlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılması bekleniyor.