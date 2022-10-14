Alaplı’da hutbede kadına şiddete değinildi

Zonguldak’ın Ereğli Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Alaplı Merkez Camii’nde aile içi kadına yönelik şiddet, şiddetin çocuk ve kadınlar üzerinde etkileri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı, şiddetle mücadele mekanizmalarını önlemede farkındalık oluşturmak için bilgilendirme yapıldı. Okunan hutbede de bu konulara değinildi.

Şiddeti önleme konulu bir konuşma yapan Kdz. Ereğli Aile ve Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Deniz Peker, Alaplı Merkez Camii’nde cuma namazı öncesi vatandaşlara ‘Kadına El Kalkmaz’ mottosu adı altında bilgilendirmede bulunup, şiddetin son bulması için farkındalık çalışması yürüterek hutbe irad etti. Peker hutbede, "Kadına yönelik şiddet, kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Şiddet; yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal ediyor. Üstelik şiddetin etkisi şiddet görenle sınırlı kalmıyor. Şiddet gören utanma, yalnızlık, suçluluk, fiziksel rahatsızlıklar ve yeme bozuklukları gibi onlarca soruna maruz kalıyor. Çocuklarsa kendine güvensizlik, aşırı pasiflik ya da hiperaktivite, iletişim sorunları, uyum sorunları, okul başarısında düşüş, kişilik bozuklukları, suça yönelme, anti-sosyal özellikler gibi etkilerle karşılaşıyor. Annenin maruz kaldığı şiddet, çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkilerken, babanın uyguladığı şiddet baba-çocuk ilişkisine onarılamaz zararlar veriyor. Anayasamızda kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip. Türk Ceza Kanunu’nda hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, bedensel ya da ruhsal bakımdan eziyet etme, ısrarlı takip, cinsel saldırı, istismar, taciz, kasten yaralama ve kasten öldürme fiilleri suç teşkil ediyor. Karşılığında hapis ve para cezaları görülüyor. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile üyelerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler yer alıyor" ifadelerini kullandı.