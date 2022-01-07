Alaplı’da Hükumet Konağı mevkisi yeniden asfaltlanacak

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde geçtiğimiz ay sıcak asfalt çalışması yapan firmanın Ayhan Benek, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i ziyaret etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i n Ziyarette konuşan Benek, Hükümet Konağı karşısında dökülen sıcak asfaltın bozulmasından sonra ihale şartnamesinde yazan yükümlülükleri yerine getireceklerini söyledi.

Havaların ve tesisin uygun olduğu bir zaman bozuk yolu yeniden asfaltlayacaklarını belirten Benek, “Geçtiğimiz ay içerisinde Alaplı’da 3 bölgede asfalt çalışması yaptık. Hükümet Konağı karşısındaki yolda asfalt çalışmasının ardından bozulmalar meydana gelmiş. Ekiplerimiz incelemelerini yaptılar. İhale şartnamesinde yazan yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Bu bölge başta olmak üzere bozuk olan diğer yerleri havaların ve tesisimizin uygun olduğu en kısa sürede yeniden asfalt dökeceğiz. Belediyemize maliyet acısından hiç bir yük getirmeyecek“ dedi.

Firma yetkilerine ziyaretten dolayı teşekkür eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Özellikle Hükümet Konağı karşısındaki asfalt çok kısa sürede bozuldu. Firma yetkileri asfaltı inceleyerek İhale şartnamesinde yazan yükümlülüklerini yerine getireceklerini bizlere söylediler. Hava koşulları düzeldiği zaman Hükümet Konağı karşısı ve bozuk olan yollar yeniden asfaltlanacak” diye konuştu.