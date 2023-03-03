Alaplı’da EYT yoğunluğu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, Alaplı’da sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binalarında yoğunluk yaşandı.

EYT Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Zonguldak’ın Alaplı’da vatandaşlar SGK binalarında yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu binalarına gelen vatandaşlar, personelin yönlendirmeleri ile emeklilik dilekçelerini verdi. Yaşanan yoğunlukla SGK personeli de tam kapasite olarak hizmet vermeye başladı. Alaplı’da merkezdeki SGK Binası içinde yoğunluk oluştuğu görüldü.

Ayrıca SGK binalarına gelmek istemeyen vatandaşlar, emekli olmak için e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.