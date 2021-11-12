Alaplı’da ‘Bir Hareketine Bakar Hayat trafik uygulaması gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında Alaplı ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Alaplı’da İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerinde emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Alaplı Emniyet Müdürü Hakan Çelik’in de katılımıyla Yalı Caddesi üzerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Uygulamaya katılan trafik ekiplerince durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verdi. Trafikte emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çeken İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, “İçişleri Bakanlığımız trafik kazaları ve sonucunda oluşabilecek olası ölüm ve yaralanmaları azaltmak için sürekli kampanyalar düzenliyor. Bugün de ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başladı. Bizler de emniyetimiz olarak ilçenin girişinde otomobilleri uyararak broşür dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle kalabalık olduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.