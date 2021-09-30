Alaplı’da "Bilim Şenliği" açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TUBİTAK arasındaki protokol çerçevesinde, bilim kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TUBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri fuarı Alaplı sahil parkta 3 gün gezilebilecek.

TUBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Fuarı açılış törenine Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Alaplı amfi tiyatro da yapılan 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında ilçe milli eğitim müdürlüğünce yürütülen “Alaplı Bilim Şenliği” Alaplı sahil parkta 3 gün gezilebilecek. Alaplı’daki okulların ve üniversite öğrencilerinin yaptığı 7 tema ve 58 atölye çalışmasının yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Alaplı amfi tiyatro da yapılan törene Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “TÜBİTAK 4007 Alaplı Bilim Şenliği”nde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalarından dolayı 3 öğretmene teşekkür plaketi verildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik yaptı. Çevik burada yaptığı konuşmada; “Alaplı İlçe Milli eğitim müdürlüğü olarak Tübitak’ın destekleriyle ilkini düzenlediğimiz 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri’nin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 1 yılı aşkın zamandır büyük emeklerle hazırlanan 7 tema, 58 atölye çalışması bilim teknolojilerinin yanında alanında uzman teknisyenlerinin gerçekleştirdikleri 4 söyleşiden oluşan şenliğinin bilim adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bilim şenlikleri öğrenme metotlarından biridir. Bu tür etkinlikler hayal gücüyle üretkenliğinin birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu üretkenliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni uçlara kapı aralamasını temenni ediyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ise konuşmasında; “Zonguldak’a geldiğimiz bu yeni günlerde güzel ilçemiz olan Alaplı’ya gelmekten büyük onu ve gurur duyuyorum. 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri benimde çok önemsediğim geleceğimizin teminatı gençlerimizin hayal güçlerini üretkenlikerini birleştirdikleri çok anlamlı programlardır. Her zaman dediğimiz gibi tek hedefimiz var 2023 eğitim misyonumuzda belirtildiği gibi çayın ve geleceğin beşerileriyle donanmış bu donanımı insanlığın hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı ve meraklı, ahlaklı iyi insan yetiştirmek. Bu anlamda bu tarz projelerin desteklenmelidir. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Geleceğin bilim insanı gençlerimizi yürekten kutluyorum. Stantları gezdim gençlerimizin yetenekleri bize heyecan veriyor, umut veriyor”dedi.

Alaplı Kaymakamı Yılmaz ise; “Her yıl Tübitak’ın desteğiyle özellikle çocukların bilime olan aşkını bu konuda bilgiyi arttırmak amacıyla çocukların hem fen hem sosyal anlamda organize edilmektedir. Çok çeşitli güzel projeler emek edinilmiş. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük gayret göstermiş. Bu projeleri önemsiyoruz. Ulusal düzeyde gençlerimizi öncelik etmiş güzel projeler. Okula giderken ne için gittiklerini daha iyi kavrayabilmektedirler böylelikle. Çalışmalarından dolayı herkesi kutluyorum. İlki oldu ama her yıl devam edecek. Alaplı eğitim de Zonguldak’ta önemli adımlar atan bir ilçemiz. Bundan sonraki şenlikleri de dolu dolu devam edeceğinden şüphem yok”dedi.

Konuşmaların ardından Alaplı Bilim Şenliği’nin açılış kurdelesi kesildi ve birbirinden değerli çalışmalar protokol üyeleri tarafından ilgiyle gezildi ve bilgiler alındı. Bilim şenliklerinin 1-2 Ekim günü de açık olacağı ve gezilebileceği öğrenildi.