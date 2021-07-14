Alaplı’da bıçak, satır ve balta satışları arttı

Alaplı ilçesinde kurulan hayvan pazarında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazara gelen vatandaşlar, kurbanlıklar dışında Alaplı bıçaklarının satıldığı tezgahlara da büyük ilgi gösteriyor.

Kurban Bayramı hazırlıklarının başladığı bugünlerde kurbanlıklarını almaya başlayan vatandaşlar, bıçaklarını ve satırlarını biletmek ya da yeni ürünler almak için pazar yolunda açılan bıçakçıların yolunu tutuyor. Her yıl Kurban Bayramı öncesinde aynı yoğunluğu yaşayan bıçakçılar, yılda bir kez de olsa işlerinin iyi olmasından memnun olduklarını ifade etti. Alaplı’da Kurban Bayramı öncesinde yaşanan hareketlilik bıçakçıların yanı sıra esnafı da sevindirdi. Bayram öncesi bıçak satışlarının arttığını ifade eden esnaflar, "Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle bıçak satışlarımız artmaya başladı. Vatandaşlar Alaplı bıçağına büyük rağbet gösteriyor. Bu yıl korona virüsten dolayı biz de önce sağlık diyoruz. Bayram yaklaştıkça satışlarımız artmaya başladı. Ürettiğimiz başakları başta Zonguldak olmak üzere Bartın, Karabük, Kastamonu ve İstanbul’a bıçak gönderiyoruz .Bu bıçakların yıkanabilir olması ilgiyi daha da arttırıyor. Kurban kesimi bıçakları 100 lira arasında değişiyor" ifadelerine yer verdiler.