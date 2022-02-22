Alaplı’da baca yangını paniğe neden oldu

Zonguldak Alaplı ilçesinde apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Küçük Tekke Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın kazan dairesinin bacasında yangın çıktı. Apartman kazan dairesinin bacasından yoğun bir şekilde çıkan dumanlar bir anda bütün evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Şerife A. dumanların bir apartmanın bacasından çıktığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahallede apartmanın kazan dairesinin bacasından çıkan dumanlara müdahale etti. Kalorifer bacasından kaynaklanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Şerife A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.