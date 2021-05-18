Alaplı’da 9 bin 405 Kişi kişi kovid-19 aşısı oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid)-19) aşı uygulamasının başladığı 14 Ocak’tan bugüne kadar, 9 bin 405 vatandaşa ilk doz, 7 bin 188 vatandaşa da ikinci doz aşı yapıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığının belirlediği Kovid-19 aşılama programı kapsamında, ilçede 14 bin olarak tanımlanan hedef nüfustan, şu ana kadar 9 bin 405 vatandaşa ilk doz, 7 bin 188 vatandaşa da ilk dozun ardından ikinci doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının belirlediği aşılama programı kapsamında, ilçede, devle hastanesi ve aile hekimliklerinde, 55 yaş üzeri ve aşılamada öncelikli grupta yer alan vatandaşlardan yüzde 67’sinin ilk doz, yüzde 52’sinin de ikinci doz aşılamaları tamamlandı. Aşılamanın devam ettiği kaydedildi.