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Alaplı’da 3 kişi yediği tavuktan zehirlendi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK 11.08.2021, 00:36
Alaplı’da 3 kişi yediği tavuktan zehirlendi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mollabey Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre yediği tavuktan zehirlenen 3 kişi kusma ve ateş şikayetleri olması üzerine durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri şahıslara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahısların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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