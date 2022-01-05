Alaplı’da 2022 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi’nin Ocak ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu bugün gerçekleştirildi.

Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘Bugün 2022 yılının ilk meclis toplantısını yapıyoruz. Geride bıraktığımız 2021 yılında yeni tip korona virüs pandemisi başta olmak üzere bir çok olumsuzlukları hep beraber yaşadık. Acısıyla tatlısıyla bu olumsuzlukları geride bırakıp 2022 yılına tazelediğimiz yeni umutlar ile giriyoruz. Yeni yılın tüm olumsuzlukların son bulduğu bir yıl olmasınız diliyorum’ dedi.

Konuşmasına ‘2021 yılında olduğu gibi yeni yılda da güzel Alaplı’mız için aynı azimle kararlılıkla tüm gücümüzle çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki halkımız ile birlikte el ele vererek çalıştığımız sürece 2022 yılı Alaplı’mız için yepyeni hedefler ve başarılar ile dolu bir yıl olacaktır’ diyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘Şehrimize değer katacağına inandığımız birçok hizmet ile projeleri büyük bir kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşerilerimiz ve sizlerin yeni yılını kutluyorum sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum’ dedi.

Başkan Tekin konuşmasında şu görüşlere yer verdi;

"Önümüzdeki günlerde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Gece gündüz demeden halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basım mensuplarını da rahmet ile anıyorum. ‘Beyaz baston görme engelliler haftasını ülkemizde ve tüm dünyada görme engelliler ile ilgili hassasiyetin artırılması ümidi ile tüm göreme engellilerimize sağlık mutluluk ve engelsiz bir yaşam diliyorum. 31 yıl önce Maden İşletmesinin Zonguldak halkının grev ve yürüyüşü ülkemiz işçi ve emekçisinin tüm demokrasi güçlerine ışık tutmuştur. 4-8 Ocak 1999 da Zonguldak-Ankara Büyük Madenci Yürüyüşünün yıl dönümünde emeği için mücadele eden madenci işçi kardeşlerimi selamlıyor maden şehitlerimizi ve terör saldırısında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu işin başı Şemsi Denize’e Allahtan rahmet diliyorum. Tüm madencilerimizin de madenciler gününü kutluyorum."

Alaplı Belediye Meclisi’nde görüşülen 4 madde oy birliği ile kabul edilirken, gündemin son maddesi de oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Alaplı Belediye Meclisi Ocak ayı olağan 2. Oturumu için 7 Ocak Cuma günü saat 11.00’da yeniden toplanacak.