Alaplı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nın 107. yıldönümü töreni

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı ve Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tören düzenlendi.

Zonguldak Alaplı İlçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Kutlama ve Şehitleri Anma törenleri Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumuyla başladı. Törene; Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kutlama ve anma programı Alaplı Karşıyaka Ortaokulu’nda devam etti. Okul Müdürü tarafından açılış konuşmasını yapmasının ardından okul öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale Oratoryosu gerçekleştirildi. Program, Çanakkale Zaferi’ni anlatan slayt gösterimi ve okunan şiirlerle sona erdi.