Alaplı’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Alaplı’da 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Zonguldak’ın Alaplı İlçe Kaymakamlık himayesinde İlçe Müftülüğü tarafından merkez Camisi’nde şehitlerin ruhlarına mevlit okutularak, ülkenin ve millettin birlik ve beraberliği için dualar edildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ilahiler okundu. İlçe Müftü Yardımcısı Mehmet Şen, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti. İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında okunan 158 hatmin duası yapıldı.