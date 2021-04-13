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Alaplı-Yığılca yolunda heyelan

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ve Düzce’nin Yığılca ilçelerini bir birine bağlayan karayolunun 16. kilometresinde heyelan meydana geldi.

ZONGULDAK 13.04.2021, 15:24
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Alaplı-Yığılca yolunda heyelan

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ve Düzce’nin Yığılca ilçelerini bir birine bağlayan karayolunun 16. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ve Düzce’nin Yığılca ilçelerini bir birine bağlayan 16. kilometresi karayolunda yağan yağmur nedeniyle ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan ve göçük nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar başladı.
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