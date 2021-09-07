Alaplı TOKİ’de altyapı sorunu kökten çözülüyor

Alaplı Belediyesi, Yeni Mahallede 2007 yılında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen konutların altyapı sorununu kökten çözülüyor.

Yapılan altyapı kazılarında konutların kanalizasyon ve yağmur sularını taşıyan ana hat borularının ezildiği ve hatalı döşendiği tespit edilmesi üzerine çalışmalara hemen başlayan ekipler, eski hattı sökerek yeni hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, TOKİ Yeni mahallede yıllardır devam eden altyapı sorunu kökten çözdüklerini belirterek, “TOKİ Yeni Mahalle konutlarında sık, sık altyapıda arızalar meydana geliyordu. Altyapı sorunu kökten çözmek için çalışmalara hemen başladık. Yaptığımız kazı çalışmalarında kanalizasyon ve yağmur suyunu taşıyan ana boruların büyük hasar gördüğünü yada yanlış döşendiğini tespit ettik.10 gündür ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı boruları komple yeniliyoruz. Şuanda maliyeti 600 bin lirayı buldu. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Yeni Mahallemizin yolunu parke taşı döşeyerek yeniden yapacağız. Tüm bu çalışmalardan sonra Mahallemizde artık altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak.” dedi.