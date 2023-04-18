Alaplı MYO’ da ’Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi’ Verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO tarafından akademik-idari personel ve öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO tarafından akademik-idari personel ve öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim verildi. Kdz. Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezinde görevli Sosyal Çalışmacı Özge Özsoy Külte tarafından verilen eğitimde katılımcılara tütün, uyuşturucu, alkol ve teknoloji bağımlılığına dair bilgiler verilerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.