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Alaplı MYO’ da ’Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi’ Verildi
ZONGULDAK- ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MYO TARAFINDAN AKADEMİK-İDARİ PERSONEL VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLDİ.
ZONGULDAK 18.04.2023, 18:43
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO tarafından akademik-idari personel ve öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim verildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO tarafından akademik-idari personel ve öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim verildi. Kdz. Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezinde görevli Sosyal Çalışmacı Özge Özsoy Külte tarafından verilen eğitimde katılımcılara tütün, uyuşturucu, alkol ve teknoloji bağımlılığına dair bilgiler verilerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.