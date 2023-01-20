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Alaplı Merkez Cami 20 yıllık halıları değişiyor
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 250 yıllık Merkez Camii’nin halıları yenilenecek.
ZONGULDAK 20.01.2023, 13:26
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 250 yıllık Merkez Camii’nin halıları yenilenecek.
Alaplı’da, 250 yıllık tarihi olan 2003 yılında özel mülk izniyle tadilattan geçilen Alaplı Merkez tarihi Camii’nin halılarının değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Vakıflar bölge müdürlüğü ekipleri camiye gelerek halıların ölçülerini aldı. 2023 yılında ödenek alınması halinde yaz sezonunda halıların yenileneceği öğrenildi.
Yenilenecek halının ortasında, caminin ana kubbesinin süslemelerine uygun dev bir motif bulunacağı öğrenildi.