Alaplı KÖYDES seçimi yapıldı

Zonguldak’ın Alaplı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) toplantısı Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında gerçekleşti.

Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Meclis Toplantısı, Birlik Üyesi 51 Köy Muhtarından 5 üyeden oluşan İl Genel Meclisi Üyelerinden 5 üyenin katılımı ile Birlik Başkanı Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında Alaplı Belediye Kültür Toplantı Salonunda yapıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri yapıldı. kültür Toplantı Salonu´nda yapılan seçim Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz başkanlığında Yapılan seçime, İl Genel Meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı. Yapılan seçim ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Daha sonra yapılan seçimle ilgili muhtarları ve encümenleri bilgilendiren Konuşma ile gerçekleşti.

Genel kurulda konuşan Kaymakam Yılmaz seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesi temennisinde bulundu. Birliğe yakışır bir seçim olması temennisinde bulunan Yılmaz; “2 muhtar, 2 de encümen üyemizin seçileceği Köylere Hizmet Götürme Birliğine aday olan Muhtar ve İl genel meclisi üyelerine şimdiden başarılar diliyorum, Programa katılım gösteren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

1 yıl boyunca görev yapacak “Birlik Encümeni” seçimlerinde; Birlik Encümenliğine, İl Genel Meclis Üyelerinden İbrahim Yalçın ile Temel Uslu seçilirken, Muhtarlardan Rıdvan Onay ile Muharrem Koçak seçilmiştir.