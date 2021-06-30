Alaplı Kent Konseyi şampiyonları ödüllendirdi

Alaplı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri , eğitim-öğretimde başarı ile isminden söz ettirmeye devam ettiren, ilk, orta ve liseler arası yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında Türkiye Şampiyonu olan öğrencilere hediye edilen tablet sayısı 8’e ulaştı.

Son günlerde eğitim-öğretimde başarıları ile ülke gündemine taşınan Alaplı, yeni rekorlar kırmaya yeni başarı hikâyeleri yazdırmaya devam ediyor. İlçedeki 8 öğrenci ilk, orta ve liseler arası yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında Türkiye birincisi oldu. Teslim töreni, belediye makamında gerçekleştirildi. Türkiye birincisi olan Merkez İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ela Merve Odabaş’ı kabul eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

Tekin, "Alaplı’da başarı çıtasını her konuda artmaya devam ediyor. Öğrencimizi kutluyorum. İnşallah dünya çapında bir ressam olur, sergilere birlikte katılırız inşallah. İlkokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında Alaplı’mızı başarılı bir şekilde temsil eden ve Türkiye birincisi olarak bizleri gururlandırdı. Resim çizmek belki de dünyanın en zor işlerinden biridir. Gerçekten özel bir yetenek isteyen bir sanattır resim çizmek. İlçemizden Türkiye birincisi öğrencilerimizin çıkması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Başarısından dolayı tekrar tüm kalbimle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tekin’in makamının ardından Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğünde ikinci program yapıldı. Burada Şube Müdürü Abdulvahap Demirel ile Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören, “Aziz Sancar’ı birlikte tanıyalım yarışmasında şiir dalında Türkiye Şampiyonu olan Karşıyaka Ortaokulu öğrencisi Eylül Afra Satan ile yine aynı yarışmada kompozisyon dalında Türkiye birincisi olan Alaplı Fen Lisesi öğrencisi Rabia Efe’ye tablet hediye etti.

Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören tablet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada Türkiye Şampiyonu olan tüm öğrencileri kutladı. Ören, ”Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onların elde ettiği başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Kendilerini ve onlara inanarak desteklerini asla esirgemeyen ailelerini ve emeği olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin yolu ve bahtı açık olsun" diye konuştu.