Alaplı Hacı Hasan Köyünde yeni caminin açılışı yapıldı

Zonguldak’ın Alaplı Hacı Hasan Köyü Camii Yaptırma Derneği ve köy sakinlerinin desteği ile tamamlanan camii düzenlenen açılış töreni ile ibadete açıldı.

Alaplı Hacı Hasan Köyü’nde düzenlenen açılış törenine protokol ve siyasilerden çok sayıda katılım gerçekleşti. 2012 yılında inşaatına başlanan cami ile ilgili bilgiler veren Hacı Hasan Köyü Cami Yaptırma Derneği Başkanı Orhan Ünlü, “10 yıl önce cami inşaatımıza başladık. Bu süre zarfında halkımızın desteği ile camimizi bitirdik.2019 yılından sonra 2 milyon bin TL bir masrafımız oldu. Camimiz 1000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde tasarlandı. Alt katta bir Gasilhane ve Abdest alma yeri, Misafir Odası var, Muhtarımızla birlikte çok uğraştık, kendisinden, bütün köy halkından yardım edenlerden Allah razı olsun.” diye konuştu.

Orhan Ünlü’nün ardından konuşan Hacı Hasan Köyü Muhtarı Alaattin Acar, “Dernek Başkanımızın da belirttiği gibi 2012 yılında başladığımız camimizi nihayetinde bitirdik. Az çok, maddi manevi, emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.

Yapımı tamamlanan camideki ilk namazın ardından, cemaate yemek ikram edilmesi ile açılış töreni sona erdi.