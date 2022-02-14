Alaplı Gazeteciler Derneği, Başkan Posbıyık’ı ziyaret etti

Zonguldak’ın Alaplı Gazeteciler Derneği (AGD) Başkanı Doğan Bostancı ve yönetimi, Kdz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti.

AGD Başkanı Doğan Bostancı, beraberinde dernek yönetim kurulu üyeleri Ertuğrul Yüksel, Recep Tufan, Mustafa Kanca ve Hakan Kurttekin ile birlikte gerçekleştirdikleri kongre sonrası Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti. Dernek yönetimi, Başkan Posbıyık’a geçirdiği koronavirüs tedavi süreci için geçmiş olsun dileklerini iletti, belediyenin basına sağladığı katkılar nedeniyle çiçek takdiminde bulundu.

Ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Dernek Başkanı Bostancı, yapacakları çalışmalara ilişkin Başkan Posbıyık’a bilgi sundu. Başkan Posbıyık, nazik ziyaretleri için AGD yönetimine teşekkür etti.