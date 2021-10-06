Alaplı Çayı’nda ıslah çalışmaları başlıyor

Devlet Su İşleri (DSİ)’nin Kastamonu, Sinop ve Bartın illerindeki sel felaketi nedeniyle bir süre ara verdiği Alaplı Çayı ıslah çalışmalarına yeniden başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki sel felaketinden dolayı Alaplı Çayı’nda temizlik çalışması yürüten DSİ’nin araç gereç ve ekipmanların sel bölgelerinde yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla bu bölgelere sevk edildiğini belirterek, "Bu yüzden Alaplı Çayı’ndaki çalışmalara bir süre ara verilmişti. DSİ ekipleri, yeniden Alaplı Çayı’nda ıslah çalışmalarına başladılar. Önümüzdeki günlerde, araç, gereç ve ekipman sayısı daha da artacak" ifadelerini kullandı.

Alaplı Çayı’ndaki ıslah çalışmalarında büyük bir mesafe katedildiğine işaret eden Kaymakam Vedat Yılmaz, "İlk etapta yürütülen çalışmayla, Çay’ın Mollabey köyü istikametinde ıslah çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştı. Şu anda, Çay’ın denizle birleştiği eski ve yeni köprü güzergahında ’sallama’ adı verilen kazıcı ile derinlemesine temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Alaplı Çay’ının, Mollabey köyü ile İsafakıhlı köyü arasındaki kısmında da temizlik çalışması yapılacak. Yılbaşına kadar sürecek çalışmayla, Alaplı Çayı’ndaki ıslah çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bilindiği gibi, Alaplı Çayı’ndaki temizlik çalışmalarının etkisiyle, bir çok bölgede sel felaketlerine neden olan şiddetli yağışlara rağmen Alaplı Çayı’nda herhangi bir taşkın yaşanmamıştı.