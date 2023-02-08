Alaplı Belediyesi’nin yardım seferberliği sürüyor

Alaplı Belediyesi koordinesinde toplanan ve depremzedelere ulaştırılmak üzere giysi, gıda, ısınma ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım tırı deprem bölgelerine uğurlandı.

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi’nin depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan 10 il için tek yürek oldu. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in yardım çağrısı ardından Belediye Halk Masası tarafından yürütülen kampanyaya yardımseverler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar tarafından getirilen yardımlar Belediye personeli tarafından paketlenerek yardım tırına yüklendi. Deprem bölgelerine gönderilen yardım tırlarını Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye personeli deprem bölgelerine uğurladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaraları saracaklarını belirterek, “Öncelikle Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Son yılların en büyük afetiyle karşı karşıyayız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaralarımızı saracağız. Başlattığımız ve çığ gibi büyüyen yardım kampanyasına destek veren Belediye Meclis üyelerimize, Mahalle Muhtarlarımıza, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarına, ve tüm vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Halkımız kampanyaya başladığımız ilk günden itibaren canı gönülden yardımlarını ulaştırmaya çalışıyorlar. Alaplı Belediyesi olarak depremin ilk gününde Valiliğimizin himayesinde Belediyemizden 10 kişilik ekibimiz deprem bölgesine gitti. Şuanda iş makineleri o bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı oluyorlar. Bugünde halkımızın desteği ile toplanan yardımları deprem bölgelerine gönderiyoruz. Ayrıca yine deprem bölgesine bir tır yakacak fındık kabuğu gönderiyoruz. Fındık kabuğunu depremde zarar gören tüm illerimize göndereceğiz. Destek veren, yardım eden tüm vatandaşlara tekrar teşekkür ediyorum” dedi.