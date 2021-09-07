Alaplı Belediyesi’nin kredi talebi onaylandı

Alaplı Belediyesi’nin Asfalt için talep ettiği 2 milyon 500 bin lira kredi onaylandı

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı ve Alaplı Belediye Meclisi Üyesi Yaşar Karacan, Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısında da tartışma konusu olan, Alaplı Belediyesi’nin İller Bankası (İLBANK)’tan kredi talebi başvurusunun onaylandığını bildirdi. Karacan, yaptığı açıklamada, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in, Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısında "CHP’li belediye oldukları için kredi taleplerinin onaylanmadığını" söylediğini hatırlatarak, "Belediye Meclisi toplantısında da, AK Parti grubu olarak, böyle bir ayrım yapılmasının mümkün olmadığını, bütün belediyelere eşit yaklaşıldığını özellikle belirtmiştik. Nitekim, yaptığımız görüşmeler neticesinde, belediyeler arasında herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını teyit etmiş olduk. Keza, Alaplı Belediyesi’nin, daha öncesinde olduğu gibi Nuri Tekin dönemini kapsayan son 7 yılda da, İLBANK’a yaptığı kredi başvuruları hiçbir zaman geri çevrilmedi. Belediye, İLBANK’tan gerektiği zaman kredi aldı. Bu başvurusunda, İLBANK Genel Müdürü ve yöneticileri sel afeti yaşanan bölgelerde olduğu için, Alaplı Belediyesi ve diğer belediyelerin kredi başvurusunun incelenmesinde gecikme yaşandığını öğrendik. Ankara’ya dönen İLBANK Genel Müdürü ve yöneticileri, başvuruları kısa sürede inceleyerek, onayladı. Alaplı Belediyesi’nin kredi talebi başvurusunun da, bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak, 2 milyon 500 bin lira olarak onaylandığını öğrendik. Asfalt dökmek için talep edilen kredinin Alaplı Belediyesi’ne ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karacan, AK Parti iktidarında, hiçbir kurum, kuruluş ve kimsenin ayrımcılığa tabi tutulmadığını belirterek, şunları kaydetti.

"Meclis toplantısında da ifade ettiğimiz gibi, eğer vatandaşımıza hizmet söz konusu ise, bizim iktidarımızda ayrımcılık yapılmaz. Her, kişi, kurum ve kuruluşa eşit yaklaşılır. Nitekim, Alaplı Belediyesi’nin kredi talebi başvurusunda da, herhangi bir art niyet olmadığı ortaya çıktı. Alaplı’da yaşayanlar olarak, asfalt dökümü için alınan bu kredinin, en kısa sürede, yolların bakım ve onarımında kullanılmasını bekliyoruz."