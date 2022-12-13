Alaplı Belediyesi’nin asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Zonguldak’ın Alaplı İlçe Belediyesi başlattığı sıcak asfalt atağı ile birçok mahallede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Alaplı Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Nuri Tekin asfalt çalışması en son devam eden Karşıyaka Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Asfalt çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçe merkezi, Yeni Siteler, Karşıyaka Mahallesi, Taşbaşı ve muhtelif bölgeler olmak üzere toplam 3 bin ton asfalt döktüklerini söyledi.

Alaplı Belediyesi olarak ellerinden gelen imkân dâhilinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "İlçe merkezi, Yeni Siteler, Karşıyaka Mahallesi, Taşbaşı ve muhtelif bölgeler olmak üzere toplamda 3 bin ton asfalt döktük. Bozuk olan yollar ve bölgelerde de çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kısıtlı imkân ve şartlara rağmen Alaplı’nın her metrekaresine hizmet götürmeye çalıştıklarını söyleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; "Artan maliyetlere rağmen bütçemizi sarsmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Deyim yerindeyse yoktan var ederek ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Alaplı’mız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Karşıyaka Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmaları için teşekkür eden vatandaşlar, "Belediyemizin yürüttüğü asfalt çalışmalarıyla kaliteli asfalta kavuşuyoruz. Bu çalışmayla ulaşımımızı ve dolayısıyla yaşamımızı kolaylaştıran Belediye Başkanımız Nuri Tekin’ teşekkür ediyoruz" dediler.