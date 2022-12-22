Alaplı Belediyesi’nden suya yatırım

Alaplı Belediyesi tarafından sondaj yoluyla yerin 45 metre derinliğinde yeni bir su kuyusu açıldı. Açılan yeni su kuyusu ile birlikte Alaplı’nın su üretiminin yüzde 40 arttığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Alaplı Belediye Başkanı Nuri tekin; ‘açılan kuyudan saniyede 20 litre alındığını ifade ederek, kısa zaman içerisinde bir su kuyusu daha açılacağını ve Alaplı’nın uzun yıllar su sorunu yaşamayacağını ifade etti.

Yaz aylarında ilçe olarak zaman zaman su sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘yeni açtığımız su kuyuları ile birlikte artık yaz aylarında da herhangi bir sorunu yaşamayacağız. Çok büyük arızalar yaşamadığımız takdirde Alaplı’da uzun yıllar su sorunu yaşamayacağız’ dedi.

‘40 Yıllık su depoları ve su kuyuları yenilendi’

Alaplı Belediyesi olarak suya büyük oranda yatırım yaptıklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘ 40 yıldır hizmet vermeye devam eden tüm su depolarımızı ve bütün su kuyularımızı yeniledik. Ayrıca suyun basımında kullanılan tüm motorlarımıza da yenileyerek su kuyularımızı ve tesislerimizi daha modern ve kullanışlı hale getirerek ilçemizin uzun yıllar su sorununu yaşamaması için gerekli çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kefkenaltı Karaot mevkide 2 yeni su kuyusu daha açıp, mevcut su üretimimizi yüzde 60 civarında arttırmayı planlıyoruz’ dedi.

‘Elektrikler kesildiğinde sularımı kesilmiyor’

Alaplı Belediyesi olarak su konusunda yaptığımız en önemli çalışmalardan biri hiç kuşkusuz ki su pompalarının enerji ihtiyaçlarını karşılamak için temin ettiğimiz Jeneratörler olmuştur diyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; "Sizlerin de bildiği gibi eskiden elektrikler kesildiğinde ilçemizde sular da kesiliyordu. Temin ettiğiniz Jeneratörler sayesinde artık elektrikler kesilse dahi sularımız kesilmiyor. Su, insan için hayati önem taşır. Su hayattır. Suya olan yatırımlarımız devam edecek." dedi.