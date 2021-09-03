Alaplı Belediyesi’nden görkemli sünnet şöleni

Alaplı Belediyesi tarafından bu yıl 21.si gerçekleştirilen Geleneksel Sünnet Şöleni ile 70 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Alaplı Belediyesi tarafından Geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleninde 70 çocuk görkemli bir şölenle erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. Sabah sünnet çocuklarının giyindirilmesiyle başlayan 21. Geleneksel Sünnet Şöleni Alaplı Amfi Tiyatro’da düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘Bu yıl 21.sinin gerçekleştirdiğimiz sünnet şölenine hepiniz hoş geldiniz. Sünnet şölenimiz bugün yağmurlu bir güne denk geldi. İptal etmek istemedik. Olsun dedik. Yağmurda olsa böyle güzel bir Amfi tiyatromuz ve tesisimiz var dedik. Yavrularımız ailelerimizle birlikte çok şükür ıslanmadan etkinliğimizi en güzel şekilde yapıyoruz. Etkinliğimizi mütevazi bir şekilde ama güzel ve birlik beraberlik içinde yapacağız. Yaptığımız bu tesisleri beğenmeyen arkadaşlarımız var. Ama bu gün bu tesislerde hep birlikte program yapıyoruz. Demek ki burasıda İlçemiz için gerekliymiş. Sahil, Çay bahçesi, Aile Parkları hepsi Alaplı’mız için gerekliymiş. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz törenle erkekliğe ilk adamı atan çocuklarımıza ve ailelilerine hayırlı olsun diyor, şölenimize katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum’ dedi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin’in konuşmasının ardından çeşitli gösterilerle eğlenen çocuklara protokol tarafından hediyeleri taktim edildi. 21. Geleneksel Sünnet Şöleni Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşleri Aysel Tekin’in sünnet çocukları ile birlikte Nostalji gezi treni ile şehir turu atmaları ile sona erdi.